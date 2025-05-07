THY'den yeni destinasyon: 17 Eylül'de uçuşlar başlıyor
Türk Hava Yolları, 17 Eylül itibarıyla İstanbul-Sevilla arasında her gün karşılıklı direkt uçuş başlatma kararı aldı.
AA
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Barcelona üzerinden aktarmalı uçuşları doğrudan yapma kararı alan Türk Hava Yolları, 17 Eylül'den itibaren İstanbul Havalimanı ile Sevilla Havalimanı arasında her gün karşılıklı olarak sefer düzenleyecek.
Halihazırda Madrid, Barselona, Malaga, Bilbao ve Valensiya'ya doğrudan sefer düzenleyen THY'nin Sevilla uçuşlarına başlamasıyla İspanya'daki destinasyon sayısı 6'ya yükselecek.
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