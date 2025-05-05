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THY ve Pegasus'tan İsrail kararı: Uçuş haklarından vazgeçildi

İsrail’e 1,5 yıldır sefer düzenlemeyen THY ve Pegasus, Ben Gurion Havalimanı’ndaki uçuş slot haklarından da vazgeçti.

Haber Merkezi
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THY ve Pegasus'tan İsrail kararı: Uçuş haklarından vazgeçildi
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Türkiye, 7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye başlattığı soykırıma varan saldırılar sonrasında Tel Aviv’de bulunan Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 1,5 yılı aşkın süredir İsrail’e uçuş gerçekleştirmeyen Türk Hava Yolları (THY) ve iştirakleri ile Pegasus’tan yeni bir adım daha geldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, her iki Türk hava yolu şirketi, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndaki uçuş slotlarından feragat etme kararı aldı. Bu kararla her iki hava yolu şirketi de İsrail’e uçuşlarını ileride devam etmeyeceklerini açıkça ortaya koymuş oldu.

THY, Ben Gurion Havalimanı’nı kullanan en büyük dördüncü, Pegasus ise 12. hava yolu şirketi olarak bilinirken her iki şirket, uçuş slotlarını ellerinde tutarak İsrail’e uçuş kapısını açık tutmuştu. Uçuş slotları, bir hava yolu şirketinin belirli bir günde ve belirli bir zaman dilimi içerisinde iniş ve kalkış yapabilmesi için havalimanı otoritesi tarafından verilen izin olarak biliniyor. Bu hak ayrıca hava yolu şirketlerine havalimanı hizmetlerine ve altyapısına da erişim hakkı sağlıyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta İngiltere’nin en büyük hava yolu şirketi olan Virgin Atlantic Airways de Londra-Tel Aviv direkt uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

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