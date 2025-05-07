TOSB, enerji ve eğitime stratejik yatırım gerçekleştirdi

Adem Adıgüzel / Kocaeli

TOSB Organize Sanayi Bölgesi, sanayicinin enerji altyapısını güçlendirmek ve nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla hayata geçirilen TOSB Trafo ve İndirici Merkezi ile TOSB Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bakım Bölümü açılış töreni gerçekleşti. Tören, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, , Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş ve Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya’nın katılımlarıyla gerçekleşti.

Enerji ve eğitimde güçlü bir adım

Sanayi üretiminin kesintisiz sürdürülebilmesi için kritik öneme sahip olan Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) İndirici Merkezi, 15 milyon Euro’luk yatırımıyla 100 MVA’lık kapasiteye 100 MVA ek güç kazandırarak bölgenin enerji altyapısını iki katına çıkardı. Elektrik ihtiyacını doğrudan karşılayan merkez, aynı zamanda bölge elektriğine de katkı sağlamakta. Yatırım kapsamında iki yeni enerji dağıtım merkezinin, 100 kilometrelik yer altı enerji kablolaması yapıldı ve mevcut dağıtım merkezlerinde retrofit çalışmaları tamamlandı.

Tören kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliğiyle, TOSB Hatice Bayraktar MTAL bünyesinde Makine Bakım Bölümünün açılış töreni gerçekleşti. Bu bölüm, sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu bakım teknisyenlerinin yetişmesine olanak sağlayacak.

“Sanayicimizin rekabet gücüne güç kattık”

Enerji altyapısının daha verimli ve sürdürülebilir olması adına Elektrik SCADA Sistemi de devreye alındıklarını belirten TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, “Enerji altyapısında yaptığımız bu yatırımla, sanayicimizin üretim sürekliliğine ve verimliliğine büyük katkı sağladık. Yerli üretimle kurduğumuz modern sistemimizle hem bugünü hem de geleceği güvence altına alıyoruz” şeklinde konuştu.

TOSB’un 1,7 milyar dolarlık ihracat, 2,5 milyar dolarlık ciro, 86 faal fabrika, 17 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ve 21 yabancı sermayeli firmayla dünya ölçeğinde örnek bir OSB olduğunu vurgulayan Dudaroğlu, “TAYSAD Başkanlığım döneminde başlattığımız destek projesiyle birlikte, istihdam ihtiyaç haritası doğrultusunda ortaya çıkan bakım elemanı açığı, bu adımı atmamıza vesile oldu. Üyelerimizin talepleri ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bölgemizde Hatice Bayraktar MTAL bünyesinde bu bölümü kurduk. Türkiye’deki sayılı Makine Bakım Bölümlerinden biri olan bu yapı, sadece sanayici desteğiyle kurulmuş ilk örneklerden biri olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Nitelikli iş gücünün temelleri meslek liselerinde atılıyor

Nitelikli iş gücünün temelleri meslek liselerinde atılmaktadır diyen Dudaroğlu, “ TOSB Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kaliteli iş gücü ihtiyacımıza en yakın ve en değerli kaynağımızdır. TOSB Yönetimi ve sanayicilerimizin katkılarıyla, başarı ve ihtiyaç kriterlerine göre belirlenen 70 öğrencimize burs imkânı sağlıyoruz. Aynı zamanda, okulumuzun fiziki koşulları iyileştirilmiş, atölye ve tezgâh sayıları artırılmış, kütüphane yenilenmiş ve kitap bağışları gerçekleştirilmiştir. Katıldıkları yarışmalarda bölgemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimize malzeme ve ekipman desteği sunuyor; elde ettikleri derecelerle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Dr. Mehmet Dudaroğlu “Bölümün cazibesini artırmak için öğrencilere başarı bursları verilmesi de son derece kıymetli. Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Üretimi güçlendiren her adım ise ülkemizin yarınlarını inşa etmektedir.Bu inançla, daha güçlü bir sanayi ve daha nitelikli bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mesleki eğitimin gücüne dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, "Bugün burada açılan bölümle gençlerimiz doğrudan üretime dokunacak. TOSB gibi sanayi bölgelerimizin eğitimin içine dahil olması, geleceğin nitelikli iş gücünü oluşturacak. Sanayi ile iç içe, uygulamalı eğitim veren okullar, Türkiye’nin kalkınma hedeflerinde kilit rol oynuyor, öğrencilerimiz henüz mezun olmadan üretim süreçlerine aşina oluyor, mesleğe bir adım önde başlıyor" dedi.

Geleceğimizi inşa ediyoruz

Sanayicilerin yalnızca üretimle değil, toplumsal kalkınmayla da sorumlu olduklarını belirten Farba Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayraktar, "Sanayici, sadece ürün üretmekle değil, aynı zamanda insan yetiştirmekle de yükümlüdür. Bu okulda yetişen gençler gelecekte sadece teknisyen değil, belki de mühendis, girişimci, lider olacaklar. Bugün burada sadece bir bina ya da bir trafo açmıyoruz, aslında geleceğimizi inşa ediyoruz" diye konuştu.

TOSB, stratejik yatırımlarla Türkiye’nin sanayi geleceğine katkı sunuyor

TOSB’un eğitime verdiği önemi vurgulayan TOSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Kanca yaptığı konuşmasında,"Sanayiciler olarak yalnızca üretim değil, geleceğin iş gücüne yatırım yapma sorumluluğumuz da var. Bu okuldan mezun olan gençler, sadece bilgiyle değil, beceriyle de donatılmış olarak çıkıyor. Buradaki her öğrenci, sektöre adım attığında aradığımız nitelikli insan kaynağını karşılayacak potansiyele sahip. Bugün açtığımız bakım bölümü, sektörün talepleri doğrultusunda şekillendirildi. Öte yandan, Trafo Merkezi yatırımı ile bölgemizin artan enerji ihtiyacını karşılayacak altyapıyı da sağlamış oluyoruz. TOSB, gerçekleştirdiği bu stratejik yatırımlarla yalnızca bugünün değil, Türkiye’nin sanayi geleceğinin de şekillenmesine katkı sunmaya devam ediyor” diye konuştu. Kanca, Meslek eğitim ve teknik eğitim uygulama modülü ve stratejileri geliştirme projesini Torino’nun meslek eğitimini karşılaştırdıklarını ve artıları ile eksilerini kıyasladıklarını söyledi.

Bir fabrika açmaktan çok daha kıymetli bir yatırımın açılışındayız

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "TOSB’un eğitime yaptığı yatırım, yalnızca bir okul açılışı değil; geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bugünkü açılış, kamu ve özel sektörün el ele verdiğinde ne denli büyük işlere imza atabileceğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Aktaş, “Bugün sadece bölgemizde değil, Türkiye'de ortak konuşmalarda bahsedilen eleman eksikliği, sanayinin nitelikli iş gücüne ulaşım sorunu açısından çok kıymetli bir yatırımın açılışındayız” fabrikaların bulunduğu bir bölgede makinelerin bakımını yapacak, onları kurduktan sonra ayakta tutacak elemanların yetiştirileceği bir merkezin açılmasının büyük anlam taşıdığını ifade etti.