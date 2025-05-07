“Denizli’nin temel sorunu katma değer üretememek”

İREM CEYLİN DEMİCAN / DENİZLİ

Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (DESİAD), kuruluşunun 20. yıl dönümünü kutladı. The Emporia Hotel’de gerçekleştirilen kutlama töreninde kent sanayisinin yapısal dönüşüm ihtiyacına dikkat çeken DESİAD Başkanı Nuri Turgut, Denizli’nin halen geleneksel sektörlerde güçlü olduğunu, ancak teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli üretim alanlarında yeterince ilerleme sağlayamadığını vurguladı. Turgut, “Bütün bu günlük konjonktürel siyasal ve ekonomik gelişmelerin ötesinde Denizli’nin temel probleminin katma değer üretmek konusundaki yetersizliği olduğunu düşünüyoruz. Sanayimiz halen ağırlıklı olarak fason üretime dayalı. Bu yapının dönüşebilmesi için hem üretim anlayışımızı hem de finansmana erişim kanallarımızı yeniden yapılandırmamız gerekiyor” dedi.

Denizli’nin 4,4 milyar dolarlık ihracatıyla son yıllarda ekonomiyi sırtladığını ifade eden Turgut, “Eskiden yoğun ağırlıklı sektör tekstildi fakat yavaş yavaş mermer, kablo, gıda ve makine gibi sektörler de devreye girdi. Denizli 5 milyar dolar ihracata merdiven dayamış durumda. Tekstilin payı gün geçtikçe bu rakamın içerisinde azalıyor. Tekstil payı önceden yüzde 40 civarındayken şu an yüzde 30’lara düşmüş durumda. Diğer sektörler de bununla yarışır hale geldi” diye konuştu.

Denizli iş dünyasının yaşadığı en büyük sorunun finansmana erişim olduğunu sözlerine ekleyen Turgut, “Finans ihtiyacı karşılandığı takdirde Denizli’nin kapasitesi çok daha farklı bir noktaya gelecek. Denizli çalışkan, üretken, dünyaya açık bir kent. KOBİ ağırlıklı bir işletme yapısına sahip. O yüzden Türkiye’nin genel sorunlarını doğrudan hissedip, yaşıyor. Eğer finansman konusunda devletten gerekli desteği sağlayacak olursa önü açılacak ve bunun karşılığını her sene 5- 10 kere geri dönüş sağlayacak şekilde geri verecektir” ifadelerini kullandı.

“Denizli’deki şirketler makyaj şirketler değil”

İhracatçıya çok daha ciddi desteklerin sağlanması gerektiğini de ifade eden Turgut, “Bunun ötesinde fonlar devreye alınabilir. Denizli’de şirketler makyaj şirketler değil, alt yapısı olan içi dolu şirketler. Bununla ilgili olarak da bir çalışma yapıldığı takdirde Denizli’de pek çok firma uluslararası arenada karşılık bulacaktır” dedi.