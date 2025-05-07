Veysel Memiş, ‘Sürdürülebilirlik Liderleri 50’ listesinde

MERSİN/EKONOMİ



İstanbul’daki bir otelde düzenlenen ‘Sürdürülebilirlik Liderleri-Daha İyi Bir Dünya İçin’ etkinliğinde ödülünü alan Veysel Memiş, listede bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tat Gıda ailesi olarak daha iyi bir dünya için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Memiş, doğayla uyumlu üretim süreçleri ve düşük karbonlu iş modelleriyle çevresel etkileri en aza indirmeye odaklandıklarını vurguladı. Sürdürülebilirliği yalnızca operasyonel bir hedef olarak değil, uzun vadeli bir dönüşüm aracı olarak gördüklerini kaydeden Memiş, “2030’a kadar karbon emisyonlarımızı yüzde 55 azaltmayı, 2050’ye kadar ise ‘net sıfır’ emisyon hedefimize ulaşmayı taahhüt ediyoruz. Bu doğrultuda, ‘Domateste Etkili Su Kullanımı Projesi’ sayesinde yüzde 23 su tasarrufu sağladık. Tarımda Dijital Dönüşüm Programı kapsamında, bugüne kadar 164 çiftçimizi 18 bin 300 dekar alanda dijital tarımla buluşturduk. Bu sayı 2025 sonunda 300 çiftçiye ulaşacak. Dijital sensör istasyonları ve böcek tuzaklarıyla çiftçilerimizin verimi yüzde 28 arttı. Uydu görüntüleme teknolojileriyle tarla sağlığı takip edilerek yüzde 16’ya varan verim artışı sağlandı. Yapay zekâ destekli çözümlerle yüzde 22 daha az kimyasal kullanımı mümkün oldu” dedi.



Üretim süreçlerini eğitimlerle destekliyor

Sürdürülebilirlik programı kapsamında çiftçilere üretim, dijital tarım ve sürdürülebilirlik konularında seminerler verdiklerini aktaran Veysel Memiş, “EBRD’nin desteklediği eğitim programıyla 2026’ya kadar bin 200 çiftçiye ulaşmayı hedefliyoruz. Gençlerin tarıma kazandırılması için üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle 220 öğrenciye ulaştık. 2030’a kadar gübre kaynaklı sera gazı emisyonlarını yüzde 30, toksik kimyasal kullanımını yüzde 20 ve su ayak izini yüzde 15 azaltmayı, 2027’ye kadar 300 hektarlık sözleşmeli tarım arazisinde yeşil uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Elektriğin yüzde 97’sini güneşten karşılayacak

Temiz enerji için de GES yatırımlarına hız verdiklerini bildiren Veysel Memiş; bu yıl içinde Manisa Akçaköy’de 1.98 MWe, Afyon Çiçektepe’de ise 7.3 MWe kapasiteli iki GES kuracaklarını belirterek, “Tüketimimizin yüzde 97’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Şirket araçlarımızı kademeli olarak elektrikli araçlara dönüştürmeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı.