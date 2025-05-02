ARNİAD yeni döneme vizyoner adımlarla başladı

EKONOMİ/BURSA

Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD), genel kurulun ardından ilk etkinliğini Heybeli Otel’de gerçekleştirdi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, derneğin yeni dönem vizyonu ortaya konuldu. Toplantı açılışında konuşan ARNİAD Başkanı Bayram Taşocak, genel kurul sonrası ilk etkinliği gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtirken, “Yeni dönemde ARNİAD olarak sadece üyelerimizle değil, Bursa ile daha güçlü bir bağ kurmak istiyoruz. Ekonomi söyleşilerinden sektörel buluşmalara, panellerden yuvarlak masa toplantılarına kadar birçok faaliyeti hayata geçireceğiz. ARNİAD, gündemi takip eden değil, gündem belirleyen bir yapı olma hedefiyle yeni dönemde yoluna emin şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde ARNİAD’ın daha görünür, daha etkili ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşacağını belirten Taşocak, geniş katılımlı bir ekonomi zirvesi için de hazırlıklara başladıklarını dile getirdi.

Bursa’nın Balkanlar için önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan 24. Dönem İzmir Milletvekili ve Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı Rifat Sait de programda yaptığı konuşmada ARNİAD’ın merkezinin Bursa olmasının önemine işaret etti. Programın bir diğer konuğu olan İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Batır ise Arnavutluk tarihi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Betül Batır, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.