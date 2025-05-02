Kocaeli’de “30 Derece Doğu Medeniyeti” sanat sergisi açıldı

Merve Esin Esen / Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 30° Doğu Meridyeni’nden ilham alınarak oluşturulan “Bir Zaman Fraktalı” sanat koleksiyonu Sergi açılışı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, katılımıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici’nin sanat yönetiminde hazırlanan ve Kocaeli’de bugüne kadar kente dair oluşturulmuş en büyük koleksiyonlardan biri olma özelliği taşıyan sergi, 25 Mayıs 2025 tarihine kadar Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde kapılarını sanatseverlere açık tutacak.

Kocaeli Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde düzenlenen serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Uğur Batı, kültür ve sanatın Kocaeli'deki güçlü yansımasına vurgu yaparak, şehrin doğası ve tarihi dokusunu eserlerine nasıl yansıttığını aktardı. Batı, “Kocaeli’nin hem doğasına hem tarihi mirasına hem de ikonik yapılarına atıfta bulunan çalışmalarımızla şehrin ruhunu sanatla birleştirdik” dedi.

Kültürel katkılar Kocaeli'nin kimliğini yüceltiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasında serginin tematik önemine dikkat çekerek, “Şehre yapılan bu tür kültürel katkılar sadece sanatı değil, Kocaeli'nin kimliğini de yüceltiyor. Endüstriyel geçmişiyle bilinen SEKA Park’ın sanatla buluşması, bu dönüşümün en güzel örneklerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Büyükakın “30° Doğu Meridyeni sadece bir coğrafi çizgi değildir, aynı zamanda zamanın, medeniyetin ve kent hafızasının sembolüdür. Kocaeli, yıllarca sanayiyle anıldı. Griyle, pusla, kokuyla tarif edildi. Ancak artık Kocaeli, yeşiliyle, doğasıyla, kültür ve sanatla iç içe geçmiş yeni bir kimlik inşa ediyor. Bugün açılışını yaptığımız bu sergi, işte bu kimliğin bir yansımasıdır. Kocaeli'nin sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda bir düşünce ve duygu üretim merkezi olabileceğini gösteren bu eserler, bizlere kentin başka bir yüzünü sunuyor” ifadelerini kullandı

Serginin tematik yapısını da takdirle karşılayan Büyükakın, “Bu sergide yer alan eserler, Kocaeli'nin doğasını, tarihini, ruhunu ve zamanla olan ilişkisini derinlemesine anlatıyor. Eserlerin her biri kentimizin farklı bir yüzünü ortaya koyuyor. Başta Akın Ekici ve Prof. Dr. Uğur Batı olmak üzere, katkı sunan tüm sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sanatın ışığında kentimize değer katmaya devam edeceğiz. Bu sergiye katkı sunan herkes, aslında Kocaeli’nin geleceğine imza atıyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Etkinlik sonunda sanatçılara teşekkür plaketi ve özel hediyeler takdim edildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 25 Mayıs 2025 tarihine kadar Kocaeli'nin kültürel dokusuna katkı sunmaya devam edecek.