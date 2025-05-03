Gazlı içeceklere bir zam daha: En çok tüketilen markalar etkilendi
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Cappy ve Fuse Tea gibi çok tüketilen gazlı içeceklerin bazı boylarına 5 TL’ye kadar zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sık tüketilen gazlı içecekler olan Coca Cola, Sprite, Fanta, Fuse Tea ürünlerinden bazılarına zam geldiğini açıkladı.
Dündar yaptığı paylaşımda, bazı kutu ve 1 litre içecek çeşitlerine 5 TL'ye kadar zam geldiğini duyurdu. İşte Erol Dündar'ın paylaştığı zamlı içecek listesi:
Coca Cola kutu ve 1 litre çeşitlerine zam geçişi #zamgeldi pic.twitter.com/1Zdl58E07H— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 3, 2025