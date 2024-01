Prof. Hüsnü Çaksen makalesinde MS hastalığı için 'Allah'tan ceza dedi', uzmanlardan tepki yağdı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Hüsnü Çaksen tarafından yazılan makale Türk bilim dünyasında bomba etkisi yarattı. Çaksen, Alman tıp ve bilim yayıncısı Thieme'de yayınlanan makalede MS hastalığına ilişkin "Pek çok MS hastasının hastalıklarının sebebini, dünyadaki pek çok kültürdeki dini bağlamla doğaüstü nedenlere bağladığını vurgulamak isteriz... bu her ne kadar bilimsel olarak kanıtlanamasa da bazı MS hastalarındaki hastalığın temel sebebinin Allah’tan gelen bir ödül, sınav ya da ceza gibi doğaüstü sebepler olduğuna güçlü bir şekilde inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çaksen'in Türk bilim insanları tarafından büyük tepki gören makalesinde bahsi geçen cümlelerinin tamamı şu şekilde:

"Tepkilerden korktukları için bu inancı paylaşmadılar"

* Sonuç olarak, pek çok MS hastasının hastalıklarının sebebini, dünyadaki pek çok kültürdeki dini bağlamla doğaüstü nedenlere bağladığını vurgulamak isteriz. Tepkilerinden korktukları için bu inancı sağlık profesyonelleriyle paylaşmadılar.

"MS hastalığının sebebi Allah’tan gelen bir ödül, sınav ya da ceza"

* İkinci olarak, bu her ne kadar bilimsel olarak kanıtlanamasa da bazı MS hastalarındaki hastalığın temel sebebinin Allah’tan gelen bir ödül, sınav ya da ceza gibi doğaüstü sebepler olduğuna güçlü bir şekilde inanıyoruz.

"İnanan hastalar büyük huzur ve rahatlık buldu"

* Üçüncü olarak, kader, Allah’ın isteği ve Allah’tan gelen bir ödül ya da test gibi doğaüstü sebeplere inanan pek çok MS hastası psikososyal, zihinsel ve manevi olarak huzur ve rahatlık buldu.

* Dolayısıyla, sağlık profesyonellerinin dini bağlamlı doğaüstü sebepler konusunda eğitilmesi ve MS hastalarının doğaüstü inançlarını sağlık hizmetleri profesyonelleriyle konuşma konusunda cesaretlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz

Tepkiler

Prof. Dr. Urartu Şeker: "Bir Tıp Fakültesi öğretim üyesinin,MS hastalığının doğa üstü nedenleri vardır; MS hastaları Allah tarafından cezalandırıldıkları ya da sınava çekildikleri içim hastadırlar demesi en basit tabirle terbiyesizliktir! Bu çöp fikirlerini editöryal bir makale olarak basabilmesi ise korkunç. Bilime adeta küfreden bu kişi nasıl Profesör olmuş gerçekten ürkütücü! Kendisi ayrıca H-index in tek başına bir anlamının olmadığının da kanıtı olmuş zira h-index 34!"

Doç. Dr. Yalçın Solak: "Derginin editorialini peygamberler tarihi ansiklopedisine çevirmişler. Pediatrik nöroloji dergisi :))) İbrahim editorialinde bir de conclusion var: the Quran says both children and parents obey Allah's commands and children obey their parents, even if the result is death with the story of Ismail's sacrifice by his father Ibrahim (AS): Sonu ölüm bile olsa çocuklar ebeveynlerine itaat ederler."

