RTÜK’ten iki haber sitesine 72 saatlik süre: Adım atılmadığı takdirde erişim engeli gelecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın lisansı olmadan yayın yaptığı gerekçesiyle Karar gazetesi ve Sputnik Türkiye'ye 72 saat içinde lisans ücreti ödeme veya yayınlarına son verme uyarısında bulundu. Bu süre sonunda gereken adımlar atılmazsa yayınlara erişim engeli uygulanacağı açıklandı.

72 saat süre tanındı

İfade.org.tr'de yer alan habere göre; RTÜK, yayın lisansı almadan yayın hizmeti sunduğu gerekçesiyle Karar gazetesinin internet adresi karar.com ve Sputnik Türkiye'ye, lisans ücretini ödemeleri veya yayın hizmetlerine son vermeleri için 72 saat süre tanıdı.

72 saatlik süre içerisinde gerekli lisans alımı gerçekleştirilmez ya da yayın hizmetine son verilmezse, Karar'ın http://karar.com ve Sputnik Türkiye'nin http://anlatilaninotesi.com.tr alan adlarına erişim engeli getirilecek.