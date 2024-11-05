ABD seçimleri: Amerikalı astronotlar, uzayda oylarını kullanıyor

Görevdeki Amerikalı astronotlar, Dünya yörüngesindeyken bile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri'nde oy kullanabiliyor. Bu imkan, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nin (JSC) bulunduğu Teksas'ta 1997'de kabul edilen bir yasayla sağlandı.

Yasa, seçim döneminde uzayda görevde olan Amerikalı astronotların, şifrelenmiş oy pusulaları aracılığıyla oy kullanmasına olanak tanıyor.

Uzaydan oy kullanma işlemi, devamsız oy kullanmaya benzer şekilde yürütülüyor. NASA, astronotların oy pusulalarını Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (International Space Station - ISS) yerleşik bilgisayara yüklüyor. Şifrelenmiş oylar, NASA’nın Yakın Uzay Ağı üzerinden Dünya’ya iletiliyor ve ardından Johnson Uzay Merkezi’ndeki Görev Kontrol Merkezi aracılığıyla astronotların bağlı olduğu ilçe memurlarına elektronik olarak ulaştırılıyor.

Bu yöntem, oylamanın güvenliğini ve gizliliğini sağlıyor.