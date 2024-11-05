Putin ve Macron, dönüm noktası niteliğindeki COP29 iklim zirvesine katılmayacak

Azerbaycan'daki iklim zirvesine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmayacak.



Euronews'in Birleşmiş Milletler'e (BM) yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu ayın sonlarında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek BM İklim Zirvesi'ne (COP29) katılmayacak.



Kaynaklar, 100'den fazla devlet ve hükümet başkanının Azerbaycan'a katılacaklarını teyit ettiklerini belirtti.



Avrupa'dan Çekya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Polonya ve İspanya'dan liderler katılacaklarını bildirdi.