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Köpek kulübelerini ateş verdi, tepki gösterene de bıçak çekti

Bolu’da boş araziye sokak köpekleri için mahalleli tarafından koyulan kulübeleri ateşe veren 72 yaşındaki vatandaş, kendisine tepki gösteren vatandaşa bıçak çekti.

Haber Merkezi
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Köpek kulübelerini ateş verdi, tepki gösterene de bıçak çekti
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Olay, Alpağut Mahallesi 210 Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce mahalle halkı, boş arazinin sahibinden izin aldı ve sokak köpekleri için 2 tane kulübe koydu. Köpeklerin kışın üşümemesi için koyulan kulübeleri gören arazinin yanındaki boş arazinin sahibi İbrahim U. (72) tepki amaçlı köpek kulübelerini ateşe verdi.

Dumanları gören bir mahalle sakini gidip yangını söndürüp, İbrahim U.’ya tepki gösterdi. İbrahim U. kendisine tepki gösteren vatandaşa bıçak çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mahalle sakini, polis merkezine giderek görüntülerle birlikte İbrahim U.’dan şikayetçi oldu.

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