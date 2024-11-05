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Hasar danışmanlık şirketlerine karşı uyarı amaçlı kamu spotu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), hasar danışmanlık şirketleri ile mücadele kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için kamu spotu hazırladı.

Haber Merkezi
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Hasar danışmanlık şirketlerine karşı uyarı amaçlı kamu spotu
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TBB'den tarafından yayımlanan kamu spotunda, vatandaşlara "kaza sonrası size bir şekilde ulaşan hasar danışmanlarına itibar etmeyiniz." uyarısında bulunuldu.

Kamu spotunda, yaşanan trafik kazasının ardından hasar danışmanlık şirketlerinin yaralılara, mağduriyetlerinin giderileceği öne sürülerek bazı evraklar imzalatmaya çalıştığı görülüyor.

Hasar danışmanlık firmalarından uzak durulmasının gerektiği belirtilen kamu spotunda, "Yaptığınız kazayı fırsat olarak gören hasar danışmanlık firmalarından uzak durun. Hakkınızı aramak için bulunduğunuz ildeki baroya başvurabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Kamu spotuna "https://www.barobirlik.org.tr/" web adresinden ulaşılabiliyor.

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