Veliaht 12 bölüm full izle! Veliaht dizisi 12 bölüm tek parça izle (Youtube) konusu araştırılıyor. Diziseverler kaçırdıkları 12. bölümü izleyebilmek için arama motorunun yolunu tuttu. Heyecan dolu olaylara sahne olan dizinin yeni bölümündeki gelişmeleri merakla takip ediliyor.

Esenler Otogarı’ndaki seçim süreci tüm hızıyla devam ediyor. Derya’nın babasına yaptığı ihaneti öğrenen Timur, bu gerçeği aile reisi Zülfikar Karslı’ya açıklamaya karar veriyor bu itiraf, otogardaki güç dengelerinde büyük sarsıntı yaratıyor.

Bu arada Reyhan, cezaevinden kaçan kardeşi Doğa’yı saklamak için Timur’dan yardım istiyor. Ancak planları beklenildiği gibi gitmiyor ve son çare olarak Yahya’dan yardım istemeye karar veriyor.

Seçimde herkes birbirinin arkasından iş çevirirken, otogar içindeki entrika ve gerilim tırmanıyor. Bu kaotik ortamda sandıklar kuruluyor, sırlar ortaya dökülüyor ve karakterler arasında ittifaklar ile ihanetler şekilleniyor.

