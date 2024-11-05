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Oyuncu İlyas Salman'a 4 yıl 8 aya kadar hapis talebi

Ünlü oyuncu İlyas Salman’ın, 1 Ağustos 2022'de bir gazetede yer alan “Erdoğan’ı o koltuğa layık görmüyorum” başlıklı haberdeki ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada savcılık mütalaasını sundu. Savcılık, Salman’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Haber Merkezi
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Oyuncu İlyas Salman'a 4 yıl 8 aya kadar hapis talebi
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Sinema oyuncusu İlyas Salman’ın Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sinema oyuncusu İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman’ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu.

Mütalaa açiklandi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 1 Ağustos 2022 tarihinde bir gazetede yer alan ‘Erdoğan’ı o koltuğa layık görmüyorum’ başlıklı haberdeki sözleriyle Cumhurbaşkanı’nı aşağılayıcı şekilde hakaret ettiği belirtildi.

4 yıl 8 ay hapis cezası istendi

Açıklanan mütalaada, sanık İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Müşteki avukatı ise mütalaaya katıldığını belirterek sanık Salman’ın cezalandırılmasını istedi.

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