Ruhi Çenet'in YouTube kanalı yine çalındı

YouTuber Ruhi Çenet'in kanalı yeniden çalındı. Bu kez kanalın hem profil fotoğrafının değiştiği hem de isminin değiştiği görüldü.

Türkiye'nin ilk YouTuberlarından olan ve 9 milyona yakın abonesi bulunan Ruhi Çenet'in YouTube kanalı geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. "Kanalımız hacklendi, bu sahte yayınlara inanmayın" diyen ünlü isim, kanalını geri aldığını duyurmuştu.

Çenet, kanalı ilk hacklendiğinde tüm videolarının silindiğini ve yaklaşık 300 bin abone kaybettiğini söylemişti.

Çenet'in kanalı 3'üncü kez çalınmış oldu.