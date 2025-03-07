Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ece Gürel'in ölüm nedenini açıkladı

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bakan Memişoğlu, Gürel'in ölüm nedenini açıkladı

Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.

Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Allah rahmet eylesin. Gece 03:00'te mimar Ece Hanımı kaybettik. Aşırı bir hipotermisi vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadık. Acı bir olay. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.