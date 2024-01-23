Özgür Özel'den Hafize Gaye Erkan yorumu: Merkez'de kriz yaşanıyor, dikkatle takip edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel’in konuşmasından satırbaşları şöyle:

Çok gündem var. Milletin derdi, ne Tayyip Bey’in söyledikleri, ne Devlet Bey’in söyledikleri. Milletin derdi, yüksek fiyatlar ve enflasyon. Biz milletin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz.

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının 22’nci yılında ülke her konuda kötü yönetiliyor. En büyük problem, mutfaktaki yangın. Yurttaşlarımız kötü ekonomi yönetiminin aldığı kararlar sonucunda her geçen gün biraz daha fakirleşiyor.

En büyük zorluğu da bugünlerde çokça dile getirmek zorundayız; emeklilerimiz çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyonu geçen sene için yüzde 64 olarak açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu, bakalım 1 yılda emeklinin çalışanın para ödediği örneğin dana eti, yüzde 143, tavuk eti yüzde 81, zeytinyağı yüzde 180, patlıcan yüzde 123 zamlanmış. Ve Türkiye İstatistik Kurumu hesap yapmış; enflasyon yüzde 64 demiş. Gerçek enflasyon yüzde 127.

"Milletin derdi; zam, zam, zam"

Ve TÜİK’in hesaplarına göre, memur emeklisine yüzde 49 zam yapıldı. En düşük emekli maaşına da yüzde 33 zam yapıldı. Tüm emeklilere sesleniyorum; bu ücreti kabul etmeyin. Bu hafta grubumuzun ilk talebi, en düşük emekli maaşının 17 bin lira olmasıdır. Buradan Devlet Bahçeli’ye de Erdoğan’a da sesleniyoruz. Ağzınıza bir dolamışsınız; dem, dem, dem. Milletin derdi; zam, zam, zam.

Türkiye’de milli gelir artarsa, refah artarsa ama bir tek emekliye yapılan artmazsa, işte bugünkü sefalet tablosu ortaya çıkar. Sorunun başladığı yer de bitirileceği yer de aynıdır.

Ali Yerlikaya döneminde yakalanan suç örgütü liderlerine bakıp da memleket temizleniyor sanmayın. Bu suç örgütü liderleri ne zaman geldi buraya? Yerlikaya'yı o makama atayan mürekkebin sahibinin atadığı Süleyman Soylu döneminde. Soylu'yu atayan dolma kalemin sahibi ile Yerlikaya'yı atayan kalemin sahibi aynı kişi. Memleketi bu pisliğe batıranlar da onlar. Kanmayın.

Merkez Bankası yorumu

Merkez Bankası'nda bir kriz yaşanıyor. Bir süredir Gaye Hanım'ın babası, çocuğu üzerinden bir şeyler yapılıyor. İddialar doğruysa durum vahim, iddialar yalansa durum vahim. AK Parti'nin kendi iç savaşının Merkez Bankası'nda yürütmesi kabul edilemez. İsimler değişiyor, vitrin değişiyor ama anlayış değişmediği için sıkıntılar bitmiyor. Bu kurumun itibar kaybetmesi, yurt dışında itibar kaybetmesidir. Kendi trollerinizin paylaşımlarıyla istifaya zorlarsanız yarın kimseyi bulamazsınız. Merkez Bankası'nı dikkatle takip etmeye devam edeceğiz."