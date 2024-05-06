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Son dakika: Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Haber Merkezi
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Son dakika: Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüşecek
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Mayıs tarihli programı belli oldu.

Buna göre Özel, yarın TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşme Bahçeli'nin TBMM'deki odasında gerçekleyecek. Saat 12.00'da yapılması beklenen ziyaretten sonra Özel, partisinin grup toplantısına katılacak.

Özgür Özel'in 7 Mayıs tarihli programı şöyle:

- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret. (12.00 / TBMM)

- Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısı. (13.30 / TBMM)

 