Suriye ve Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek… pic.twitter.com/AfP5pCNhfb