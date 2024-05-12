Suriye ve Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.
5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi hava harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek… pic.twitter.com/AfP5pCNhfb