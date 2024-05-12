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Suriye ve Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi
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Suriye ve Irak'ta operasyon: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

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5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.