TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'le görüşecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın CHP lideri Özgür Özel ile bir araya gelecek.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında siyasi partilerle bir araya gelecek.
Kurtulmuş, bu kapsamda yarın saat 11.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.
Kurtulmuş, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Hemen 23 Nisan haftasından sonra, Milli Egemenlik Haftası'nı geride bıraktıktan sonra önce partilerle yapacağımız temasla süreci başlatmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.