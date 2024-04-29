Özgür Özel, Yerlikaya ile görüştü: Taksim kararı gözden geçirilsin

ANKARA (EKONOMİ) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim Meydanı'nın 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında olmadığını söyledi.

Açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'yı telefonla arayarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Özel, Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi. Özel, Taksim kararının değerlendirilmesi talebini yineledi.