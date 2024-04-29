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Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim'de gösteriye izin verilmeyecek

Bakan Yerlikaya, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. 1 Mayıs'ta belirlenen yerler haricinde hiçbir gösteriye, toplantıya, eyleme, basın açıklamasına müsaade edilmeyecektir." dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim'de gösteriye izin verilmeyecek
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'la ilgili çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir." dedi.

Yerlikaya, "1 Mayıs'ta İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır." açıklaması yaptı.

Yerlikaya, "1 Mayıs'ta belirlenen yerler haricinde hiçbir gösteriye, toplantıya, eyleme, basın açıklamasına müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "1 Mayıs'ta İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek." dedi.

 

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