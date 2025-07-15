RTÜK'ten muhalif kanallara verilen cezalara ifade özgürlüğü yanıtı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), muhalif televizyon kanallarına uyguladığı cezalarla ilgili TBMM’ye yöneltilen soru önergelerine yanıt verdi. Halk TV, Sözcü TV, Now TV ve Tele 1 gibi yayın kuruluşlarına verilen cezaların “ifade özgürlüğünü ihlal ettiği” yönündeki eleştirileri içeren önergelerde, yaptırımların hukuki dayanağı sorgulandı. RTÜK ise cezaların yasal çerçevede ve mevzuata uygun şekilde uygulandığını savundu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede, muhalif yayın organlarına hangi gerekçelerle cezalar verildiği soruldu. RTÜK, verdiği yanıtta ilgili yayınlara dair örnekler sıralandıktan sonra Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak, ifade özgürlüğünün sınırlandırılabileceğini ifade etti.

RTÜK yanıtında şu ifadelere yer verildi:

“Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanılmasının serbest olduğu fakat millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği gibi nedenlerle bu serbestinin kanunla sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir. İfade hürriyetinin başka özgürlüklerin kullanılmasını kısıtlayacağı ve/veya zarar görmesine neden olacağı durumlarda sınırlandırılabileceği, dolayısıyla sınırsız olmadığı ulusal ve uluslararası hukuk metinlerinden sarih olarak anlaşılmaktadır.”

“Öz denetim” vurgusu

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da 19 Mart’taki Saraçhane eylemleri sırasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açıklamalarına dair bir başka soru önergesi sundu. Şahin, o dönemde yaptığı açıklamada “kanun dışı yayın yapan, halkı sokağa çağıran, illegal örgütlerin sözcüsü gibi davranan yorumcuları ekrana çıkaran yayıncılara lisans iptaline kadar varabilecek yaptırımlar uygulanabileceğini” söylemişti.

RTÜK’ün bu önergeye verdiği yanıtta ise şu değerlendirmelere yer verildi:

“Medyanın dördüncü kuvvet olarak görüldüğü bir toplumda millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği sebepleriyle ve olağanüstü dönemlerde RTÜK Başkanının medya kuruluşlarına öz denetim sorumluluğuna ve kamusal yayıncılık ilkelerine bağlı kalmaları yönünde sağduyu çağrısı yapması olağandır.”

Aynı soru önergesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamasına rağmen bazı yayınlarda hedef alınmasına ilişkin RTÜK ve Başkan Ebubekir Şahin’in neden bir açıklama yapmadığı da soruldu. Ancak bu soruya RTÜK tarafından herhangi bir yanıt verilmedi.