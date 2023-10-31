Türkiye 2023'te yüzde 4.4 büyüyecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.

Şimşek'in Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin şunları söyledi:

"Büyüme beklentimiz 2023 yılında yüzde 4,4; 2024 yılında ise yüzde 4’tür. Program dönemi sonunda yüzde 5 büyüme ile milli gelirin 1.3 trilyon doları aşmasını, kişi başı milli gelirin ise 14 bin 855 dolara yükselmesini hedefliyoruz."

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