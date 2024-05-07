Türkiye'den İsrail'e Refah çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi gerektiğini belirtti.

Keçeli açıklamasında şunları söyledi:

"Gazze’de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık. Gazze’deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir. Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah’ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir."