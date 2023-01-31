Yapılandırma eleştirisi: Kimse borcunu ödemiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, vergi ve borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik AK Parti’nin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin tümü üzerine söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, şunları söyledi:

“Vergi, devlet egemenliğiyle ilgili bir konudur, çok önemli bir konudur; devletin ayakta durabilmesi, devlet egemenliği konusuyla ilgili. Bu konu 16 kere gündeme gelmiş 2003’ten beri, 16 kere ve 10 kere kanun çıkmış. Bu kanunların 6’sı ihyayla ilgili, uzatmayla ilgili. Bunun çok önemli bir götürüsü olur. Vatandaşlar da istiyor ama bizlerin düşünmesi gereken bunun devlete olan, devlet kurumlarına olan, devlet egemenliğine olan zararlarıdır; bu tarafı üzerinde de hep beraber düşünmemiz lazım.

Bu kadar kanun teklifi var, bu kadar kanun çıktı; bunların ne faydası oldu? Yani biz bunları yaptık da bu yirmi yıl içerisinde 10 kanun çıktı, 6 da uzatma çıktı; peki, bunların sonucu ne oldu? Yani bunların sonucunda maliyenin, SGK’nin, kamunun alacakları azaldı mı? Geçen sefer 401 milyarmış bir buçuk yılda 401 milyar 521 milyona çıkmış, azalmamış. O zaman yani bunun kamuya, maliyeye, vergiye ne faydası var? Bunun gerçekten ne kadarı vergidir? Bir faydası yok artıyor, azalmıyor.

“Bu kanun Maliye Bakanlığını bitiriyor”

Geçen sefer mesela SGK’de 16 milyon kişi ve iş yeri varmış, bu sefer düzenlemeyle borcu bulunan 3 milyon 277 bin iş yeri ve 14 milyon sigortalının kuruma olan borçları yapılandırılacak. Yani daha önce 16 milyonmuş, şimdi 18 milyona çıkmış. Kimse borcunu ödemiyor. İş yeri sayısı itibarıyla da bakınca, sigortalı itibarıyla da bakınca, vergi borcu olanlar itibarıyla da bakınca Maliye'yi kapatsak da olabilir. Bu kanun Maliye Bakanlığını bitiriyor.

Şimdiye kadar bu yapılan yapılandırmalarda bölgesel olarak durum nedir? Hangi bölgelerden daha çok, hangi illerden daha çok alacak var, hangi iller vergisini ödüyor, hangi iller ödemiyor, hangi iller ödememeyi alışkanlık hâline getirdi, bu sektörel olarak nasıldır? Sektörler itibarıyla bunları da bilmemiz gerekir. Hangi sektörler borç ödemiyor, hangi sektörlerde sorun var? Ekonomiyi bu rakamlarla öğreneceğiz, buna göre bu kanunu çıkaracağız. Bunlar bilinmesi gereken rakamlardır. Maliye Bakanlığının vergi toplama işlevi yoksa devlet de yoktur. Devleti yok etmişiz, bu tespiti yapmamız lazım.

"Köprü ve yol geçişleri de kapsama alınmalı"

EYT sonrasında SGK'nin 2023 bütçesine göre hazineden alması gereken yardım 582 milyar liradır. Bu tabii iyimser bir rakamdır, bu 1 trilyonu bulacaktır. EYT sonrası da bu, çok daha fazla artacaktır. Bunlarla ilgili neler yapılıyor? Bunlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Bunlar hiç düşünülmeden, devletin geleceği düşünülmeden yapılan düzenlemeler. ‘2 bin liradan vazgeçiliyor’ dediniz. 2 bin lira hangi yıldan gelirse gelsin aslı ve ferîleriyle beraber hesaplanıyor. Yani bazı kişilerin 100 lirasını affediyoruz, bazı kişilerin bin 500 lirasını affediyoruz, bir eşitsizlik söz konusu. 2 bin liradan vazgeçilmesinin sebebi büyük ihtimalle bunların takip edilmesinin masrafının, maliyetinin daha yüksek olmasıdır. Yani 2 bin lirayı takip etmek için yaptığınız iş, harcama, tebligat vesaire daha fazladır, o nedenle vazgeçiliyor bu da bir haksızlık doğuruyor.

Bu kanunun çıkarılmasının sebebi seçim öncesi vatandaşın yükünü azaltmak ama mesela en fazla şikâyet edilen, mustarip olunan konulardan bir tanesi de köprü geçiş borçları. Özellikle, özel sektörün KÖİ projeleri kapsamında yapılan yollarda, köprülerde kamyoncuların çok önemli borçları var. Yani kamyonun fiyatı kadar borcu olanlar var, bunlar kapsamda değil, bunların da dikkate alınması lazım. Nasıl KKM’yle özel bankalar para veriyor mudilerine, Hazine'den karşılanıyor, Merkez Bankası’ndan karşılanıyor, buna da bu şekilde itiraz edemezsiniz, bunların da ödenmesi gerekir. Yani af çıkarıyorsak, amaç bu tür borçları hafifletmekse, vatandaşın borçlarını bunun da çıkması lazım. Yani özel köprü geçişlerinin, yol geçişlerinin borçlarının da bu kapsama alınması lazım." (ANKA)