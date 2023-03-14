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YSK'nın seçim kararları Resmi Gazete'de

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüğünün güncelleştirilmesiyle ilgili YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'yle ilgili bazı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili alınan kararlarla, yurt içi seçmen kütüğü ile yurt dışı seçmen kütüğünün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kurulun, tutuklu ve hükümlülerle ilgili kararında, kasıtlı suçlardan dolayı cezaevinde bulunan hükümlülerin oy kullanamayacağı, seçimlerde ceza infaz kurumlarındaki seçmen niteliğine sahip tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların oy kullanabileceği belirtildi.

Ayrıca kararda, cezaevlerindeki tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanların, cezaevinin bulunduğu seçim çevresinde oy kullanabileceği ifade edildi.

Siyasi partilerin aday bildirimine ilişkin usul ve esaslara yönelik kararda ise partilerin seçime katılacakları seçim çevrelerine ilişkin aday listelerini YSK'ye 9 Nisan saat 17.00'ye kadar teslim etmeleri gerektiği aktarıldı.

YSK'nin diğer bir kararında da bağımsız adaylarla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

 

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