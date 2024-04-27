Franklin’den diplomasi dersleri

CANAN DEMİRAY

2005’te yayınlanan, Pulitzer Ödüllü yazar Stacy Schiff'in "Büyük Bir Doğaçlama: Franklin, Fransa ve Amerika'nın Doğuşu" adlı kitabı Benjamin Franklin’in Amerika’nın kuruluşunda büyük önem taşıyan diplomatik bir görevi anlatıyor.

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Michael Douglas Franklin’i canlandırıyor. Kendisi de 79 yaşına gelen Douglas yapım için 8 ay Fransa’da kalmış. Yaratıcı ekipte Douglas'ın yanı sıra Kirk Ellis, Howard Korder ile ‘Boardwalk Empire’ ve ‘The Sopranos’da imzası olan Tim Van Patten da yönetmen ve yapımcı olarak görev yapıyor. Douglas’a torunu Temple rolünde genç oyuncu Noah Jupe var. Ray Donavan’dan tanıdığımız Eddie Marsan ise John Adams olarak karşımıza çıkıyor.

Bu tarihi dizinin konusuna gelirsek: Ekim 1776'da başlayan hikayede, zorlu bir gemi yolculuğunda buluyoruz kendimizi… Bu yolculuktan bir kaç ay önce, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'ni kaleme alan ve imzalayan biri olan Benjamin Franklin’in hiç bir diplomasi eğitimi yok ancak dönemin merakla takip edilen aydınlarından biri olduğu aşikar. 70 yaşında, gut hastalığına sahip ve vazife bilinci onu okyanusun diğer kıyısına Fransa’ya götürüyor.

Bağımsızlık para demek

Franklin yanında genç torunu Temple ile Fransa’ya ayak basıyor. Amacı Fransızları Amerika'nın demokrasi deneyine destek olmaya ikna etmek etmek. Bunun da yolunun onları ortak düşmanları İngilizlere karşı kendilerinin tarafında olmayı tercih etmelerini sağlamaktan geçtiğini düşünüyor. Temple dedesine Fransa’da ne kadar kalacaklarını sorduğunda şu cevabı alıyor: "Fransa'yı kendi tarafımıza alıp bağımsızlığımızı güvence altına alana kadar ya da bizi asacakları zamana kadar."

Franklin, bağımsızlık için paraya ihtiyaçları olduğunun farkında. Bu nedenle de kurduğu dostluklar ve ittifaklarda güçlü zengin ve aynı bakış açısına sahip kişilere ihtiyacı var.

Önce arkadaşı ve Amerikalılara da dost olan Edward Bancroft'un yardımını alıyor. Sonra adım adım Versailles’a ulaşmak için ilişki ağını genişletiyor. Zengin bir tüccar olan Chaumont örneğin böyle biri.

Para kadar, mühimat, gemi ve asker de gerekli elbette. Fransa dışişleri bakanı Comte de Vergennes’a da farklı kanallardan ulaşması şart. Bir yandan peşinde ajanlar her adımını takipte.

Franklin’in bilgeliği, zekası ve farklı cazibesiyle ilmek ilmek Fransız-Amerikan ittifakını sağladığını, İngiltere ile barış antlaşmasını tasarladığını biliyoruz. Ancak bu baş koyduğu yol, onun 8 yıl Fransa’da kalmasına neden oluyor. Biz de maceralarına tanık oluyoruz.

Tarihte yolculuğa hazır olun

18.yüzyılda Fransa oldukça ilgi çekici bir yer. Yapımın çekimleri dönemi olabildiğine iyi yansıtabilmek için Fransa’da çekilmiş. Etkileyici mekanlarda geçen, kostümler, saç, makyajla incelikli bir şekilde desteklenen yapım dönem dizisi sevenleri etkileyecek. Ancak uzun diplomatik konuşmalar, özellikle de tarihe uzaksanız zaman zaman “bu kimdi” demenize neden olabilir. Bunun dışında keyifle izlenen yapım, Apple TV+'ta yayında, cuma günleri yeni bölümler eklenerek devam ediyor.

