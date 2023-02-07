İGA Havalimanı çalışanları afet bölgesine gidiyor

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, yardımların ve ekiplerin organizasyon sürecinde, afet bölgelerine 7/24 operasyonel destek sağlıyor. İGA tarafından yapılan açıklamada, Operasyon, Teknik Hizmetler, Güvenlik ve ARFF - Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri başta olmak üzere birçok birimden toplamda 200’den fazla gönüllü personelin AFAD ile beraber arama kurtarma çalışmalarına gönderildiği bildirildi.

İGA İstanbul Havalimanı’nda görevli 94 personel dün gece saatlerinde deprem bölgelerine sevk edilirken, 43 araçlık afet yardım ekibi konvoyu da bölgeye ulaştı. Bunun yanında 50 ton su ve gıda desteğinin de afet bölgelerine gönderildiği aktarıldı.

"Personelimizden sayısız başvuru aldık"

Gönüllü personellerini öğlen saatlerinde Adana’ya uğurlayan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, günün dayanışma ve birlik günü olduğunu belirtti. Samsunlu, "İGA İstanbul Havalimanı olarak, milletçe birbirimize kenetlenmemiz gereken böylesi bir zamanda, birlik ve beraberlik içerisinde, üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getireceğimizin altını çizeriz" ifadelerini kullandı. Samsunlu sözlerine şöyle devam etti: “İGA olarak her zaman milletimizin yanında olma düsturuyla adımlarımızı atıyoruz. Bundan yola çıkarak, çalışma arkadaşlarımızla deprem bölgesine gönüllü olarak desteğe gitmek isteyenleri göndereceğimiz bilgisini paylaşınca, personelimizden sayısız başvuru aldık. Şu anda ilk adım olarak 200’den fazla gönüllü personelimiz, deprem bölgelerine yola çıktı. Şunu gururla belirtmemiz gerekiyor ki; Türk milletinin alâmet-i farikası, böylesi felaket dönemlerinde tek yürek olması. Yine birbirimize en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde milletimiz, her zaman olduğu gibi fedakârlığını ve ferasetini ortaya koyuyor. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tüm yaralılarımıza da acil şifalar dilerken, enkaz altında kalan canlarımızın bir an önce kurtarılmasını temenni ediyorum.” dedi.