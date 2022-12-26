İzzet Volkan, WCF Genel Konsey Üyeliği'ne yeniden seçildi

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Üyeliği’ne yeniden seçilerek bu görevi 2023-2025 döneminde gerçekleştirecek dünyadaki 20 kişiden biri oldu.

Konu hakkında açıklama yapan Volkan, “Başta ülkemiz olmak üzere bölgemizi ve Odamızı ICC Dünya Odalar Federasyonu Genel Konseyinde yeniden temsil edeceğimden dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Uluslararası sanayi ve ticaret ilişkileri perspektifindeki bu onurlu görevde; yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte ülkemiz iş dünyasının tanıtımı, Türkiye’nin gelişen ve büyüyen ekonomisinin bütün ülkelere aktarılması uluslararası açıdan önemli katkılar sağlayacaktır. Uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev almanın, sahip olduğumuz potansiyeli, birikimi, ülkemizin gelişimini ve kalkınmasını anlatmak için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum.” şeklinde konuştu.