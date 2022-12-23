MTSO’da Ayhan Kızıltan güven tazeledi

Ahmet YİĞİT

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) yeni yönetimini seçmek üzere 5 Kasım 2022 tarihinde başlayan seçim maratonu bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısı ile tamamlandı.

Yapılan itirazlar nedeniyle iptal edilen MTSO 28 No’lu Eğitim Hizmetleri meslek grubu Meslek Komitesi asil ve yedek, Meclis Üyeleri asil ve yedek üyeleri seçiminin 17 Aralık 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilmesinin ardından MTSO Meclisi bugün yeni yönetim kurulu üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

3 adayın yarıştığı ve 115 meclis üyesinin oy kullandığı seçimlerde mevcut MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan yeniden seçilerek güven tazeledi. Toplamda 114 oyun kullanıldığı seçimlerde Ayhan Kızıltan 44 oyun sahibi olurken, Alper Gürsoy 43 oy, Hakan Kayacı da 27 oy aldı.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede “Önümüzdeki dönemde 115 meclis üyemizin oyunu almış gibi herkesi kucaklayarak Mersin için çalışmaya devam edeceğiz. Oy kullanarak iradelerini ortaya koyan tüm meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ederim. İlk etapta üyelerimizi birbirine küstüren bu seçim sistemini değişmesi için çalışacağız” dedi.