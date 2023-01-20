DER-FTI olayına nasıl bakmalı

Dünya turizminin merkezi bugün itibariyle Avrupa’dır. Avrupa’nın lokomotifi de Almanya’dır. Almanya seyahat endüstrisi pazarının en büyük grubu TUI bugün itibariyle Avrupa’nın da en büyüğüdür. Almanya seyahat endüstrisi pazarının 3. büyük grubu DER’in, pazarın ikinci büyük grubu FTI’ı satın alacağına ilişkin görüşmelerde son aşamaya gelindiğine ilişkin haberin yankıları devam ediyor.

Dünya genelinde ve Avrupa seyahat endüstrisi pazarında küresel salgın (pandemi) öncesi başlayan, Covid-19 ile yeni bir boyut kazanan içine girilen yeni dünya düzeni sürecinde seyahat endüstrisinde de yeni gelişmeler yaşanıyor, yaşanmaya devam edecek.

DER - FTI konusuna bu açıdan bakalım.

DER FTI’yı satın alırsa Almanya ve Avrupa’da turizmde önemli değişiklikler olacak. Bu arada şunu da söyleyelim: İki yıldır süren görüşmelerin tıkanması üzerine haberin sızdırılması bir yerlere mesaj olarak da değerlendirilebilir. Konuyla ilgili başta FTI’ın 603 milyonu kamuya olmak üzere toplam bir milyar Euro’luk borcunun ne olacağı olmak üzere henüz bilinmeyen noktalar var.

Buna karşılık bu tür olayların pazarda tekelleşmeye neden olduğu, tekelleşmenin de iyi olmadığı bugüne kadar yaşanmış olayların kanıtlanmış sonuçlarıyla biliniyor.

Bize göre bu iki nokta olayın en önemli yönüdür. Bunu böyle belirttikten sonra konuyla ilgili bilinmezleri bir yana bırakıp bilinenlerden yola çıkarak şu verilere bakalım:

DER Grubu

DER Touristik, büyük mağazacılık devi REWE Group bünyesinde faaliyet gösteren, Almanya seyahat endüstrisi pazarının 3. büyük grubudur.

Grubun bünyesinde; DERTOUR, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours ve Fischer dahil olmak üzere 20’den fazla tur operatörü bulunuyor.

Grubun konaklama alanında da; Sentido, Aldiana, Calimera ve COOEE markaları ve 2.300 seyahat acentesi var.

DER Türkiye’ye 300 bin civarında turist getiriyor.

FTI Grubu

FTI Group’un yüzde 75,1’i Mısırlı işadamı Samih Sawiris’e (Orascom) ait. FTI’ın; Hırvatistan, İspanya, Mısır, Yunanistan, İtalya, Malta, Fas ve Türkiye’de kendine ait 62 oteli var.

FTI otel bölümünün başında bir Türk var, Sabine Dorn-Ağlagül. FTI’ın tur operatörlüğü alanında da FTI Touristik ve destinasyon yönetim şirketi Meeting Point International, 5vorFlug, araç kiralama acentesi driveFTI ve seyahat satış televizyon kanalı Sonnenklar TV’nin yanı sıra B2B çevrimiçi konaklama sağlayıcısı Youtravel’in de ortağıdır.

Group bünyesinde toplam 11.000 çalışanı olan FTI Türkiye’ye 500 binin üzerinde turist getiriyor

Satın alma gerçekleşirse bu iki grubun birleşmesiyle ortaya seyahat endüstrisinin bir devi çıkacak.

Şimdi bir de satın alma gerçekleşirse bu alandaki liderliği yitirerek ikinci sıraya düşecek olan, günümüz seyahat endüstrisi lideri TUI Grubu’na bakalım.

TUI

TUI, 140’tan fazla ülkede faaliyet gösteren, 21 milyon müşterisi olan, 2019’da yıllık 19 milyar Euro ciro yapan, dünyanın en büyük entegre turizm grubudur.

TUI’nin filosunda toplam 100 uçak olan, kendisine ait 5 havayolu şirketi, 16 gemisi, 1.000’den fazla seyahat acentesi, toplam 262 oda kapasiteli, aralarında RIU, TUI Blue veya Robinson markalarının da olduğu 400’den fazla oteli var. TUI, Sunwing Travel Group’un da 49’una ortak.

TUI, bünyesindeki şirketlerle Türkiye’ye 1.2 milyon turist getiriyor. Bu verilerden de görüldüğü gibi satın alma gerçekleşirse seyahat endüstrisi pazarında, her alanda ve aralarında Türkiye’nin de olduğu destinasyonlarda dengeler değişecek.