ERP pazarı, 2028’de 104 milyar dolara ulaşacak

Gökhan Arıksoy

Uyumsoft Kurumsal Hizmetler Genel Müdürü

Küresel Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) pazarının, bu yıl 70 milyar doları geçerken, 2028 yılında 104 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’deki yazılım pazarının ise 2028 yılına kadar 929 milyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Ağırlıklı olarak orta-üst segment ERP yazılımlarının payı bu rakamın yaklaşık %41,9’u olarak düşünülebilir.

İş dünyasında rekabetin kıyasıya olduğu bu süreçte, CEO’ların işletmelerini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetebilmesi için ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri büyük önem taşıyor. Şirket içindeki farklı departmanların verilerini tek bir merkezi platformda toplayan ERP sistemleri, doğru ve etkin karar alma sürecini yönetiyor. Uyumsoft LioX ERP gibi gelişmiş yazılımlar, işletmelerin doğru yönetilmesine olanak tanıyor ve bu sistemleri doğru kullananlar, hayata geçirdikleri dijital dönüşümle işletmelerini geleceğe taşıyabiliyor. İşletmelerin iş süreçlerini dijitalleştiren LioX ERP, üzerinde çalışılan yapay zeka uygulamalarıyla, süreçleri daha akıllı hale getirecek ve bu sayede süreçlerini hızlandıran işletmeler, etkin ve güncel veriyle doğru kararlar alırken hata oranlarını minimize edecektir.

ERP, işletmeler için bir yazılım değil, stratejik bir yol haritasıdır

İşletmelerin bütün iş süreçlerini bir araya getirerek, kaynakları doğru ve etkin bir şekilde yönetmeye yardımcı olan ERP, hem operasyonel verimliliği artırıyor, hem de maliyetleri şeffaf bir şekilde görmenizi sağlıyor. Bu avantajlardan faydalanabilmek için CEO’nun doğru kararlar alması, sektöre ve işletmenin özel ihtiyaçlarına göre ERP’yi firmaya uyarlamaları gerekmektedir. Çünkü ERP, sadece bir yazılım değil, işletme stratejilerini yönlendiren bir çözüm. CEO’ların bu stratejiyi belirlerken, şirketin hem mevcut hem de gelecekteki ihtiyaçlarını iyi analiz ederek, hedeflerini doğru şekilde belirlemeleri gerekmektedir. ERP’ler, şirketlerin uzun vadeli rekabet avantajını ve sürdürülebilirliğini de göz önünde bulundurarak hayata geçirilmelidir. Uyumsoft LioX ERP gibi gelişmiş yazılımlar, işletmeleri geleceğe taşıyacaktır.

ERP’nin CEO’lara sağladığı 20 stratejik fayda nedir?

1- Fonksiyonel bütünleşme: ERP, şirket içindeki farklı departmanların verilerini tek bir merkezi platformda toplar. Bu sayede departmanlar arasındaki iletişim güçlenir, bilgi paylaşımı hızlanır ve karar alma süreçleri daha etkili hale gelir.

2- Gerçek zamanlı veri erişimi: CEO’lar, ERP sistemleri sayesinde şirketin finansal durumundan stok seviyelerine kadar önemli verilere anında erişebilir. Bu, hızlı ve doğru kararlar almayı mümkün kılar.

3- Verimlilik artışı: ERP, iş süreçlerini otomatikleştirerek ve optimize ederek şirketlerin verimliliğini artırır. İnsan hatasını en aza indirir ve zamandan tasarruf sağlar.

4- Stratejik planlama ve analitik yetenekler: ERP sistemleri, CEO’lara güçlü analitik araçlar sunarak, geleceğe yönelik stratejik kararlar almalarını sağlar. Şirketlerin büyüme hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için önemli öngörüler elde edebilirler.

5- Maliyet kontrolü: ERP, finansal süreçlerin düzenlenmesini ve izlenmesini sağlar. Bu sayede maliyetler kontrol altında tutulur, gereksiz harcamalar engellenir ve işletme karlılığı artar.

6- Rekabet avantajı: Etkin bir ERP kullanımı, şirketlerin süreçlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bu durum da işletmelere pazarda rekabet avantajı kazandırır.

7- Yenilikçilik ve uyum: ERP sistemleri, yeni teknolojilere ve düzenlemelere hızlıca uyum sağlamayı mümkün kılar. Böylece şirketler, sektördeki değişimlere hızla adapte olabilir ve rekabetçi kalabilir.

8- Veri güvenliği ve uyum: ERP sistemleri, şirketlerin verilerini merkezi bir platformda depolayarak güvenlik seviyesini artırır. Güçlü güvenlik önlemleri ve veri şifreleme teknolojileri sayesinde, hassas verilerin korunmasını sağlar. Ayrıca ERP yazılımları, yasal düzenlemelere ve endüstri standartlarına uyum sağlamak için sürekli olarak güncellenmektedir. Bu durum, özellikle veri gizliliği ve sektör düzenlemeleri açısından önemli bir fayda sağlar. Böylece işletmeler, güvenli bir şekilde büyüyebilir ve gelişen düzenlemelere hızla adapte olabilir.

9- Yenilik ve inovasyon: ERP sistemleri, yeni iş modelleri ve süreç iyileştirmeleri için gerekli verileri sağlar ve inovasyonu teşvik eder.

10- Tedarik zinciri yönetimi: Tedarik zincirindeki tüm aşamaları izler ve yönetir, tedarik süreçlerini optimize eder.

11- Esnek yapı: Şirketin piyasa koşullarına hızlı ve esnek bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olur.

12- Çoklu lokasyon yönetimi: Farklı lokasyonlarda bulunan işletmelerin merkezi bir sistem üzerinden yönetilmesini sağlar.

13- Çalışan performansı: Çalışanların performansını izler, değerlendirilmesine olanak tanır ve böylece performans yönetimini kolaylaştırır.

14- Bütçe ve finans yönetimi: Finansal kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar ve bütçe planlamasını destekler.

15- Bilgi güvenliği: Verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve korunmasını sağlar, veri güvenliği risklerini azaltır.

16- Operasyonel şeffaflık: Tüm iş süreçlerinde şeffaflık sağlayarak, süreçlerin daha iyi izlenmesine ve yönetilmesine olanak tanır.

17- Maliyet kontrolü: İşletme maliyetlerini daha iyi kontrol edebilir ve gereksiz harcamaların önüne geçebilir.

18- Üretim planlaması: Üretim süreçlerinin daha verimli ve planlı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

19- İşbirliği ve iletişim: Departmanlar arasında daha iyi iletişim ve işbirliği ortamı yaratarak, verimliliği artırır.

20- Kapasite yönetimi: İşletmenin üretim kapasitesini ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanmasına yardımcı olur.