ETS’nin sahibi Ersoy, Bakan olarak Ersoy

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 10 Temmuz 2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atadığı Türkiye’de iç turizmin seyahat acenteliği alanında pazarın yarısından fazlasını elinde bulunduran Ets Tur’un sahibi Mehmet Ersoy’un bu görevi 16 gün sonra, 14 Mayıs’ta yapılacak seçim ile bitiyor. Ersoy, 32 yılda zaman zaman adı değişip kültür ve turizm olarak ayrılsa da bu makamda oturan 21 kişi içinde en uzun süre görev yapan ikinci kişidir. Bu görevde 65 ay süre ile en uzun süre bakanlık yapan kişi Ertuğrul Günay’dır. Mehmet Ersoy 58 ay ile ikinci sıradadır.

Sayın Ersoy, sahibi olduğu Ets Tur ve otelcilik alanındaki tesislerinden Max Royal’ı iyi birer marka haline getirmiş, kendi alanında önemli, büyük ve güzel işler yapmış bir kişidir. Peki atandığı ve 58 ay süreyle oturduğu bakanlık makamında iken ne yaptı?

Ets Tur, Voyage ve Royal Maxx otellerinin sahibi olarak değil de Kültür ve Turizm Bakanı olarak Mehmet Ersoy nasıl, ne ile anılacak?

32 yılda görev yapan 21 bakanın görevleri sırasında yaptıkları işlerden öne çıkan, akılda kalan, sektör ve meslek kuruluşları ile ilgili getirilen yasal düzenlemeler ve meslek kuruluşları ile ilişkiler üzerine yapılmış bir çalışma var.

Çalışmayı Çorum Hitit Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu ve Ankara Üniversitesi, Beypazarı Meslek Yüksekokulu’ndan Yusuf Ormankıran, Ali Turan Bayram ve Ercan Karaçar yapmış. Çalışma yapıldığında Ersoy görevini henüz tamamlamadığı için inceleme kapsamına alınmamış.

Şimdi görevi bittiğine göre böyle bir çalışma yapılırsa Mehmet Ersoy için ne denir ne ile anılırdı?

Üç genç akademisyenin çalışması kadar geniş kapsamlı olmayan, Kültür ve Turizm Bakanı olarak Mehmet Ersoy dendiğinde kamuoyu ve sektör nezdinde akla ne geldiğine ilişkin belleğimizi şöyle bir yokladık. Atladıklarımız olmuştur ama genel bir değerlendirme ile şunu söyleyebiliriz.

Sayın Ersoy, atandığı görevde bulunduğu süre içinde iyi şeyler de yaptı.

Örneğin Sayın Ersoy döneminde Michlen’in Türkiye’ye gelmesi getirilmesi takdire değerdir.

Bu ve buna benzer yaptığı güzel, doğru ve iyi şeyler takdir edilirken kendisinin Türkiye’de turizm ile ilgili bütün iyi şeylerin Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) sayesinde olmuş gibi anlatması doğru değil. Bu sektöre haksızlıktır.

Zira gerçek olan şudur:

Türkiye turizmde bugünkü noktaya üç yıllık ömrü olan TGA ile gelmedi. Türkiye’de turizm de AKP’nin iktidara geldiği 2002’de başlamadı. Mehmet Ersoy’un bakan olarak yaptıkları arasında meslek örgütü TÜRSAB’a yönelik nedeni bilinmeyen düşmanlık düzeyindeki dışlayıcı yaklaşımı ve diğer meslek örgütlerini önemsemesi akılda kalanlardandır.

Sayın Ersoy sektörün içinden gelmiş biri olarak görev yaptığı uzun süre içinde TÜRSAB ile ilgili 1618 sayılı yasa ve daha da önemlisi sektör genelini kapsayan meslek yasası başta olmak üzere iyi şeyler yapma şansı vardı. Keşke yapsaydı da onlarla anılsaydı. Aynı şekilde içinden geldiği sektörü bilen ve pazarda en büyük paya sahip bir şirketin sahibi olarak turizmin bir stratejiye olan gereksinimini görüp buna uygun bir çalışma yapsaydı.

Ama acı gerçek şu ki bırakın bir strateji hazırlamayı, kendisini göreve getiren AKP döneminde hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulu’ndan geçirilerek resmileşmiş 2023 Turizm Stratejisi’ne bile sahip çıkmadı. Konular bunlarla sınırlı değil, artı ve eksileri ile elbette başka konular da var. Bunlar ilk aklımıza gelenlerdir.

Takdir sektör ve kamuoyunun…