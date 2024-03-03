Cem Yılmaz'dan 'Kuvvetli Bir Alkış' yorumu: Tam deli işi, tavsiye ederim

Cem Yılmaz, X (Twitter) hesabından ‘Bir Başkadır’, ‘Cici’, ‘Masum’ gibi yapımlarla tanınan tiyatro yazarı, senarist ve yönetmen Berkun Oya’nın son işi ‘Kuvvetli Bir Alkış’ için olumlu bir eleştiride bulundu.

Yılmaz, Netflix’te yayınlanan mini dizi için “Tam deli işi. Çok sevdim, tavsiye ederim. Oya gibi işlemiş” yorumunda bulundu.

Kuvvetli Bir Alkış ,tam bir deli işi :)) çok sevdim tavsiye ederim….Oya gibi işlemiş :))) https://t.co/BLym65WNIc — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) March 2, 2024

29 Şubat'ta yayınlanan ‘Kuvvetli Bir Alkış’ın başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Cihat Süvarioğlu bulunuyor.

Dizide, anne, baba ve çocuktan oluşan bir çekirdek ailenin on yıllara yayılan yolculuğu, birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmaları, kendine özgü bir evren yaratılarak anlatılıyor.