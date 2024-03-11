Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını kazandı

2024 World Miss Europe yarışması, bu yıl ilk kez bir Türkiye vatandaşı olan Elmas Yılmaz tarafından kazanıldı.

1927'den bu yana Lübnan'da düzenlenen yarışmada, 21 ülkenin temsilcileri arasından sıyrılan Yılmaz, 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı oldu.

1927'den bu yana Beyrut'ta düzenlenen 2024 World Miss Europe yarışmasını ilk kez bir Türk kızı kazandı. Genç model Elmas Yılmaz, 21 ülkenin temsilcilerinin yarıştığı 2024 World Miss Europe'da tarih yazdı. 97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye'yi temsil eden bir yarışmacı kraliçelik tacını taktı.

"Türkiye'yi gururlandırmak için her şeye değer"

Yarışmaya hazırlanmak için 6 ay boyunca disiplinli bir şekilde çalışan Elmas Yılmaz, "Türkiye'yi gururlandırmak için her şeye değer" dedi.

Birincilik, Yılmaz'ın ilk başarısı değil

9 yıldan beri profesyonel olarak modellik yapan Elmas Yılmaz, birçok modacı ile çalışma fırsatı buldu.

Özellikle iki sene önce annesini kaybettikten sonra kardeşinin sorumluluğunu üstlenince daha sıkı mücadele etmek zorunda kaldığını her fırsatta belirten Yılmaz, 2015'de 17 yaşında Best Model Mediterranean güzeli olduktan sonra İstanbul'a taşındı.

2017'de Model of Celebrity yarışmasını kazanan Yılmaz geçtiğimiz hafta Lübnan'da yapılan 2024 World Miss Europe'da Avrupa güzeli oldu.