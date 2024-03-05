Instagram'a mesajları düzenleme özelliği getirildi

Instagram'ın ve WhatsApp'ın ana şirketi olan Meta, uygulamalar arasında özellik transferi yapmaya devam ediyor.

WhatsApp'a bir süre önce gönderilen mesajı düzenleme özelliğini getiren Meta, bu sefer de Instagram için gönderildikten sonra 15 dakika içinde mesajların düzenlenmesine imkan tanıyan özelliği sundu.

Instagram için sunulan diğer yenilikler neler?

Instagram mesajlar için sunulan yeni özellik kullanıcılara 15 dakika içinde gönderdikleri mesajı düzenlemeye imkan tanıyor.

Bunun yanı sıra yine WhatsApp'ta yer alan özellik gibi konuşmalar sabitlenebilecekken okundu bilgisini de herkese kapatmak mümkün hale gelecek.

Değişik animasyonlar sunan yeni DM temaları da bu kapsamda sunulmuş durumda.