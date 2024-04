Takip Et

Kusursuz cinayet var mıdır, yok mudur? Kusursuz cinayetlerin peşinde adli tıp ve adli bilimler…

İnsan vücudu ilk ne zaman kesilerek incelenmeye başladı ve otopsinin tarihsel gelişim süreci? Rembrandt’ın Dr. Tulp’un Anatomi Dersi tablosunun esrarı…

Yürüyen cesetlerden dondurulup yüzyıllarca yeniden yaşamayı bekleyen cesetlere…

Adli olayları aydınlatan dedektif sinek ve böceklerin gizemi…

Jeffrey Dahmer, Çivici Süleyman ve seri katiller kimdir, kim değildir?

Soğuk bir gazoz içer misiniz? Nuri Alço’dan Bill Cosby’ye, ilaçla kolaylaştırılmış tecavüzler ve cinsel saldırılarda kullanılan ilaçlar neler?

Cinsel saldırılar, arka planı ve en ağır formuyla aile içi cinsel istismar, ensest!

Tarihsel süreçte alkol ve katil içki metil alkol!

Osman Hamdi Bey’den bugüne müzecilik ve kriminal müzecilik üzerine…

Kafatasından, iskeletten ve DNA’dan yeniden yüzlendirme ve kimliklendirme mümkün mü ya da adli sanat nedir?

Polenlerden Matamata kaplumbağalarına başka bir adli ekoloji mümkün mü?

Yazılan yazı ve imzalar kime ait? Dreyfus Davası, Emile Zola ve adli belge incelemeleri…

Tonlarca uyuşturucu maddeler limanlardan sokaklara kolaylıkla giderken vücudunda uyuşturucu taşıyan “Paket Vücutlar”ın ölümcül dramı!

Hasatlık bulguları oluşturarak doktor doktor dolaşan Münchausen Sendromu vakalarının ilginç öyküsü…

Harakiri, ikili ölümler ve intihar paktları… İntihar sadece intihar mıdır ya da Psikolojik Otopsi nedir?

Bitkisel hayat ve beyin ölümü ölüm müdür? Kişinin fişi ne zaman çekilir ya da organ nakli nedir?

Bir cinayetin otopsisi ve adli olayları aydınlatan bilirkişilik sistemi ve bilirkişiler ne bilir?

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün yazdığı “Kusursuz Cinayet” kitabı tüm bu soruların yanıtlarıyla A7 Kitap’tan raflarda… 28 yıldır adli tıp uzmanı olarak çalışan Dokgöz’ün deneyim ve araştırmalarından süzülen 20 ilginç bölümden oluşan kitap, adli tıp ve adli bilimler alanında bilimsel gerçekliklerin suç ve suçluların belirlenmesi ve adaletin sağlanmasında yaşanan değişimleri tarihsel perspektifte ele alıyor.

Halis Dokgöz Önsöz’de şöyle diyor:

“Adaletin toplum ve toplumu oluşturan bireyler arasında eşit olarak sağlanabilirliğine hizmet eden sağlık, fen ve sosyal bilimler gibi eğitsel, teknolojik ve pozitif bilimler topluluğunu oluşturan adli bilimler ve bunun bir dalı olan adli tıp aslında yaşamımızda oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Adli tıp ve adli bilimler toplumsal yaşamımızın içinde ve hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Suç olarak tanımlanan eylemlerde sadece suçlunun belirlenmesinde bilimsel gerçekliğin kullanılması değil aynı zamanda bunların hukuk sistemine ve kültür sanat yaşamımıza yansımaları kaçınılmaz. Kriminoloji ve kriminalistik biliminin olmazsa olmazları adli bilimler ve tabii ki adli tıptır. O halde adli tıp ve adli bilimler alanında olan bitenin toplumla doğru bir şekilde paylaşılması da bir zorunluluk. Ve elinizde tuttuğunuz bu kitap bir yolculuğun başlangıcı sadece.

Adli bilimler ve adli tıp alanında yaşanan ve edebiyat, sinema ve medyada da sık sık gündeme gelen çeşitli olaylar ve tartışmalarda bilimsel bilgilerin eksik veya yanlış kullanımına tanıklık ediyoruz. Teorik bilgilerin havada uçuştuğu çağımızda adli bilimler alanında yaşanan bilimsel gelişmelerin toplum, edebiyat ve sanata yansımalarının toplumsal yaşamda, medyada, edebiyatta, sinema ve görsel sanatlar gibi alanlarda doğru kullanılmasının büyük önem taşıdığını düşünüyorum.

Bilimin insanlığın ortak mirası olduğu tartışmasızdır. Bilime yönelik saldırılar tarihsel gelişim sürecimiz boyunca devam ediyor. Bilim alanında şarlatanları ve şarlatanlıkları da sık sık görüyoruz. Bu şarlatanların ortak özellikleri, kanıta dayalı bilimsel çalışmaları yoktur, uzmanlık alanı olmayan konularda ve hatta her konuda mutlaka görüşleri vardır, komplo teorilerinden beslenirler, toplumu düşünüyor gözükseler de öncelik bireysel çıkarlarıdır ve bilimsel alanı zehirleyerek toplumu yanıltırlar. Bilimsel gerçekliğin suç ve suçluyu bulmada sadece kanıt bulan bir adli tıp ve adli bilimler yaklaşımı değil bu toksik şarlatanlıkları da ifşa eden toplumsal arka planı da içerecek şekilde sentez ve analizlerle açıklayan bir paradigmaya gereksinim bulunuyor.

Bu kitabın adli bilimler ve adli tıp alanına meraklı insanlara, kriminoloji ve polisiye tutkunlarına, hukukçulara, medya çalışanlarına, edebiyat, sinema-dizi ve görsel sanatlarla amatör veya profesyonel olarak ilgilenen herkese yeni perspektifler katacağına inanıyorum. Kitapta aslında ‘Kusursuz Cinayet Var mıdır?’ sorusunun yanıtı yanında tarihsel süreçte adli olayların aydınlatılmasında bilimsel gerçekliğin hukuksal sistemdeki yeri ve toplumsal yansımaları sorgulanıyor. Dolayısıyla topluma ait olan yine topluma iade ediliyor.

(…) Polisiye romancılığımızın öncülerinden ve duayenlerinden sevgili Ahmet Ümit ve araştırmacı gazeteciliğin ve polisiye romanların ustası sevgili Timur Soykan’a yoğun tempoları arasında zaman ayırıp kitabım hakkında yazdıkları için minnettarım.

Bilimsel gerçekliğin ve liyakatın geleceğin adalet sistemi ve toplumsal yaşamın inşasında önemli olduğu bilinciyle kitabın edebiyat ve sanat alanına katkı koyması dileğiyle…”

"Kriminoloji ve kriminalistik şüphesiz ki en özgün iki bilimsel alandır. Özgündür çünkü öteki bilimlerden farklı olarak güncel olanla çok sıkı bir bağı vardır. İşlenen her cinayet, gerçekleşen her suç bu iki bilim alanının inceleme alanındadır. Ve failleri bulmak için kriminalistik biliminin yani adli tıbbın yardımına ihtiyaç vardır. Çünkü kriminoloji tıptan hukuka, biyolojiden antropolojiye, jeolojiden farmakolojiye kadar farklı bilimlerin toplamından oluşur. Suçlunun neden bu suçu işlediğini anlamak için de kriminoloji devreye girecektir. Yani suçun sosyolojik ve psikolojik geri planının analizi ancak kriminolojinin yardımıyla yapılabilir. Bu iki bilimsel alan özellikle de kriminalistik son birkaç yüzyıldır muhteşem bir ilerleme göstermiş, bilim ve teknolojik alandaki bütün gelişmelerden de yararlanmayı sürdürerek suç ve suçlu mücadelenin vazgeçilmez bir alanı olarak ortaya çıkmıştır. Elinizdeki kitap, işte bu olağanüstü bilim alanının dünyadaki ve ülkemizdeki tarihini, gerçek olaylardan alınmış sarsıcı örneklerle anlatmakta, suçla bilim arasındaki o tuhaf ilişkiyi aydınlatıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Her polisiye severin kütüphanesinde bulundurması gereken bu önemli çalışmayı mutlaka okumanızı öneririm…" -Ahmet Ümit

“Kusursuz Cinayet kitabında insan bedeninde, olay yerinde, bir imzada, belki hücrede failin arandığı gizem yolculuğuna çıkıyoruz. Bilimin ışığında gerçeğin peşinde koşmanın yöntemlerini okuyoruz. Ne de olsa; adli bilimler çok küçük detaylarda ipuçlarının arandığı polisiye maceralardır. Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz, sade bir anlatım ve tarihsel süreçlerle bugüne ulaşıyor, geleceğe bakıyor. “Kusursuz Cinayet var mıdır?” sorusunun peşinden gidiyor…” -Timur Soykan