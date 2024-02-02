Netflix, Kübra'nın ikinci sezonunu duyurdu

Netflix, başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, Taylan Biraderler imzalı dizisi Kübra’nın ikinci sezonunu duyurdu. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, Afşin Kum’un aynı isme sahip romanından uyarlanan dizinin ikinci sezonu bu yılın Haziran ayında yayımlanacak.

Kübra'nın yeni sezon kadrosunda ise Çağatay Ulusoy’un yanı sıra, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan, Meriç Rakalar, Deniz Işın, Onur Ünsal, Mehmet Çağrı Çıtanak ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Kübra'nın 2'nci sezonunda neler olacak?

Kübra hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına başka bir sınav olarak gören Gökhan’ın asıl mücadelesi şimdi başlamaktadır. Kendisini ‘Semavi’ yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır; yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir. Peki Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mıdır?

Yönetmenler: Yağmur Taylan & Durul Taylan

Senarist: Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu, Bekir Baran Sıtkı

Yapımcı: Onur Güvenatam

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan, Meriç Rakalar, Deniz Işın, Onur Ünsal, Mehmet Çağrı Çıtanak ve Ahmet Mümtaz Taylan.