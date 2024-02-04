Netflix'ten dikkat çeken karar: Filmleri sinemada gösterilmeyecek

Dijital içerik platformu Netflix, sinema salonlarıyla bağını tamamen koparmaya hazırlanıyor.

Bu doğrultuda alınan yeni karara göre, Netflix filmleri artık sinema salonlarında gösterilmeyecek.

Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi Bela Bajaria, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kullanıcılarımız film izlemeyi seviyorlar ve bu filmleri Netflix'te izlemek istiyorlar." ifadelerine yer verdi.

Bajaria, filmlerini sinemalarda da gösteren Amazon ve Apple'a atıfta bulunarak, bazı rakiplerinin bu yöntemi tercih ettiğini ama kendilerinin tek odağının dijital platformları olacağını söyledi.

Öte yandan yıllardır sonbahar aylarında ödül sezonunda etkili olabilecek filmler çıkaran Netflix'in bu yılki programında bu tarz filmlerin olmaması da bu kararı destekler nitelikte.