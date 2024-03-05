Nuri Bilge Ceylan: 'Kuru Otlar Üstüne'yi sevenler oldu, nefret edenler oldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2023 yılı Türkiye Sineması'nın 'En İyileri', İstanbul Modern'de yapılan törenle sahiplerini buldu. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere 9 ödüle değer görüldü.

En İyi Yönetmen Ödülü'nü Emin Alper takdim etti. Nuri Bilge Ceylan, "Bu günlerde Emin'le yollarımız çok kesişiyor. Geçenlerde tiyatrosuna gittim, çok iyiydi. Birkaç gün sonra da başka bir oyunda tesadüfen yan yana oturduk" dedi.

Ceylan, ödül konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ödül için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, sinema yazarları sağ olsunlar. Bu filmim biraz farklı oldu diğerlerinden. Biraz ayrıştırıcı oldu galiba. Sevenler oldu, sevmeyenler oldu, hiç sevmeyenler oldu, nefret edenler de oldu. Aslında bekliyorduk böyle bir şeyi ama bu kadar beklemiyorduk. Sinema yazarlarının en azından çoğunluğunun sevenler tarafında yer almış olması beni mutlu etti. İyi ki varsınız, çok teşekkürler. "