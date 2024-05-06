Paylaşmak için seferber oldular, kardeş okula derslik kazandırdılar

Her yıl bir devlet okuluyla “kardeş okul” projesi yürüten Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı Özel SEV Anaokulu, bu yıl yeni kampüsünün yer aldığı İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için harekete geçti. Okul yönetimi ve Okul Aile Birliği el ele vererek, Çekmeköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle kardeş okul Taşdelen 125. Yıl İlkokulu’na kütüphane ve bilgisayar odasından oluşan derslik kazandırmak amacıyla seferber oldu.

MİNİK ELLERİYLE KİTAP TAŞIDILAR

“Paylaşmak Benim Aynam” projesi kapsamında; öğrencilerin ve velilerin yanı sıra SEV’e bağlı Redhouse Kidz’in de desteğiyle yüzlerce kitap toplandı. Okul Aile Birliği’nden gönüllü veliler kitapları tek tek kontrol edip düzenlerken, öğrenciler de getirdikleri kitapları okulda hazırlanan bağış kumbaralarına minik elleriyle yerleştirdiler.

ATIK TOPLADILAR, BAĞIŞA ÇEVİRDİLER

Proje kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle elektronik atık toplanarak, Akademi Çevre Atık Entegre tesisine gönderildi ve karşılığında 2 laptop bağışı alındı. Ayrıca Özel SEV Anaokulu da 4 adet laptop, 11 adet tablet ve 30 adet kutu oyunu ile küçük kırtasiye ürünleri bağışladı. Okul Aile Birliği dersliğin mimari projesini ve tefrişatını üstlendi; zemin yenilendi, iç mimari projesi çizdirildi ve mobilyalar temin edildi. Örnek bir dayanışmanın sonucunda Taşdelen 125. Yıl İlkokulu’na içinde kütüphane ve bilgisayarların bulunduğu bir derslik kazandırıldı.

AÇILIŞ TÖRENİYLE ARMAĞAN EDİLDİ

Kütüphane ve bilgisayar odasından oluşan dersliğin açılışı için Taşdelen 125. Yıl İlkokulu’nda bir tören düzenlendi. Açılış törenine; Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Erkoç’un yanı sıra Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) ile Özel SEV Anaokulu’nun yöneticileri ve veliler de katıldı.