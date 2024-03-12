Yeşilçam yıldızından üzen haber: Yoğun bakıma mı alındı?

Orta Direk Şaban, Kanlı Nigar ve Doktor Civanım gibi Yeşilçam filmleriyle tanınan oyuncu Bahar Öztan, geçtiğimiz yıl dördüncü kez kansere yakalandığını duyurmuştu.

Kolon kanseri ile mücadele eden ve iki kez ameliyat olan ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili, "İkinci bir ameliyat daha geçirdiğim için dolayısıyla tekrar başa döndük. Neyse ki şu anda çok şükür iyiyim. Dualarınız o kadar iyi geldi ki teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Yakın zamanda annesinin sağlık durumuna ilişkin konuşan Yiğit Çolak, "Annemin entübe edildiği doğru değil. Evet, hastanede standart tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda da değil. Tabii her zaman dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak NTV'nin son paylaştığı bilgilerde, hastalıkla mücadelesi devam eden ünlü oyuncunun tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı aktarıldı.

Bahar Öztan kimdir?

1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti ve ardından modellik yaptı.

1972 yılında Osman Seden imzalı Mahkum filmi ile sinemaya adım atan Bahar Öztan, Şaşkın Milyoner ile şöhreti yakaladı. 2000'li yılların başında ABD'ye den Öztan bir süre Miami'de yaşadı ve altı yıl sonra geri döndü.

2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca dizisi için kamera karşısına geçen oyuncu, sonra yine sahip olduğu butik otele yoğunlaştı.