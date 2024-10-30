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ABD'de konut satışlarında eylül sürprizi: Endeks yüzde 7,4 arttı

ABD’de bekleyen konut satışları endeksi, eylülde yüzde 7,4 artışla marttan bu yana en yüksek seviyesine ulaşıp piyasa beklentilerini aştı.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de konut satışlarında eylül sürprizi: Endeks yüzde 7,4 arttı
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Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), eylül ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 7,4 arttı.

Endeks, 75,8 değeri ile mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentileri, bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 1,9 artması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,6 artarak 70,6 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, eylülde yıllık bazda da yüzde 2,6 yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yaz sonundaki daha düşüş mortgage oranları ve daha fazla envanter sayesinde sözleşme imzalarının arttığına dikkati çekti.

Yun, istihdam artışları ve envanter büyümesi devam ederse bekleyen konut satışlarında daha fazla yükseliş beklendiğini ifade etti.

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