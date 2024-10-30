Emekliler meydanlara indi: Seyyanen zam ve yasa çağrısı yaptılar

Türkiye'de en düşük emekli aylığı Hazine yardımıyla 10 bin liradan 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle maaşlar açlık sınırı olan 19 bin liranın altında kaldı. Düşük maaşla yaşamaya çalışan emekliler, hükümete seslerini duyurmak için alanlara indi.

Emekliler İstanbul’da ‘Duyun bizi’ diyerek yürüdü

Tüm Emeklilerin Sendikası, örgütlü olduğu tüm kentlerde sokağa çıkma kararı aldı. Sendika, yurt genelindeki eylemlerine bugün İstanbul Kadıköy'de yaptığı yürüyüşle devam etti. Maaşı açlık sınırının altında kalan emekliler seslerini duyurmak için meydanlara inen emekliler İstanbul'da "Duyun bizi" diyerek yürüdü. Yüzlerce emekli hükümete taleplerini sokaklardan duyurmaya çalıştı. Yapılan açıklamada "Türkiye'nin en uzun süreli iktidarının biz emeklileri getirdiği nokta açlık ve sefalet oldu" denildi.

Kadıköy Çarşı'da bir araya gelen emekliler, "Açlığa ve karanlığa teslim olmayacağız", "Evimizi ısıtamazsak, sokakları ısıtacağız" dövizleri ile Rıhtım Meydanı'nda yürüdü.

"Sefalete mahkum yaşıyoruz"

Burada yapılan açıklamada, emeklilerin hayatta kalmak için dahi günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamadığına vurgu yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Çoluğumuza çocuğumuza ekmek almakta zorlanıyoruz. Ülkemizde ne savaş var, ne de kıtlık. İyi ki de yok. Ama tarihimizde hiç olmadık kadar sefalete mahkum yaşıyoruz. Bu sefaleti bize yaşatanların iktidarıyla yönetilmek istemiyoruz. Türkiye'nin en uzun süreli iktidarının, biz emeklileri ve çalışanları getirdiği nokta açlık ve sefalet oldu. Sadece emekliler değil, milyonlarca vatandaşımız işsiz ve günlük yaşamlarını devam ettiremiyor. Üniversite mezunlarının dahi asgari ücretle iş olanağı bulamadığı ülkemizde, kadın cinayetleri, iş cinayetleri, uyuşturucu tacirliği ve uyuşturucu kullanımı had safhalardadır. Taciz, tecavüz, çocuklara istismar, özelleştirdikleri hastanelerde kâr hırsıyla çocuk cinayetlerine varan hunharlık, insan olanın insanlığından utandığı bu düzene kayıtsız kalamazdık."

Emekliden seyyanen zam ve emeklilik yasası çağrısı geldi

Açıklamanın devamında emeklilerin talepleri ise şu sözlerle ifade edildi:

"Başta sendika hakkımızın engellenmesinin son bulması olmak üzere, emeklilerin aylıklarına 15 bin lira seyyanen artış yapılmasını istiyoruz. 5510 sayılı yasanın kaldırılıp, emekliler, çalışanlar, hukukçular, bilim insanları ve bakanlık temsilcilerinin oluşturduğu çalıştayla yeni bir emeklilik yasasının yapılmasını talep ediyoruz. Yurttaşlarımızın güvenli yaşam ve güvenli gelecekleri için, 2025 bütçesinin adil ve eşitlik esasına göre tasarlanıp, yapılmasını istiyoruz. Bir kez daha iktidarı ve TBMM'yi sorunlarımıza eğilmesini, taleplerimizi karşılamasını ve TBMM dilekçe komisyonuna verdiğimiz 100 bini aşkın imzalı dilekçemizde belirtilen isteklerimizin karşılanmasını istiyoruz."