AB'de yeni otomobil satışları yüzde 5,2 düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2024 yılı Mart ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 5,2 gerilemeyle 1 milyon 31 bin 875 adet oldu. Böylece, AB yeni otomobil pazarında bu yıl ilk defa düşüş gerçekleşti. Söz konusu gerileme Paskalya tatili dönemi ve piyasanın zayıflamasından kaynaklandı.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 35,4'ü benzinli, yüzde 29'u hibrit, yüzde 13'ü elektrikli, yüzde 12,4’ü dizel, yüzde 7,1'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3’ü de diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar oldu.

Elektrikli otomobilde düşüş 11,3

Elektrikli otomobil satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,3 azalarak 134 bin 397'ye indi.

Yeni otomobil satışları martta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 6,2, İspanya'da 4,7, İtalya'da 3,7 ve Fransa'da yüzde 1,5 geriledi.

Yılın ilk çeyreğinde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artarak 2 milyon 768 bin 639'a ulaştı.

Üreticilere göre, mart ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 251 bin 7 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Volkswagen​​​​​​​ Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 189 bin 81 otomobil sattı.​​​​​​​

Renault Grubu 108 bin 201 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 79 bin 768 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı.