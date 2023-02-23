ABD'nin Dünya Bankası başkan adayı bugün açıklanabilir

ABD Başkanı Joe Biden'ın aday ismi açıklamasının ardından Dünya Bankası'nın yönetim kurulu tarafından, yeni başkanın seçimine dair nihai karar süreci başlamış olacak.

Amerika dışında başkanlığa başka bir ülkenin aday gösterip göstermeyeceği ise henüz belli değil. Ancak, Dünya Bankası başkanı geleneksel olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından seçilen bir Amerikalı oluyor.

Adaylıkla ilgili spekülasyonlar geçen hafta, Dünya Bankası'nın şu anki başkanı olan David Malpass'ın beş yıllık görev süresinin bitmesine yaklaşık bir yıl kala, görevi bırakma niyetini açıklamasıyla hızlandı. İklim aktivistlerinden eleştiri alan Malpass, Biden yönetiminde de hayal kırıklığına yol açmıştı.