American Airlines ve JetBlue ortaklığına rekabet engeli

ABD Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Leo Sorokin, American Airlines ve JetBlue hava yolu şirketlerinin aleyhine aldığı kararla ortaklığın sürdürülmesini engelledi.

Yargıç Sorokin, ortaklığın, iki şirket arasındaki rekabeti ortadan kaldırdığını ve bunun yerine ortak çıkarlar doğrultusunda geniş bir işbirliğini getirdiğini bildirdi.

Sorokin, hava yolu şirketlerinin işbirliğinin yolculara fayda sağlayacağını iddia ettiğini ancak bu iddiayı desteklemeye yönelik çok az güvenilir kanıt sunulduğunu aktardı. Yargıç Sorokin, hava yolu şirketlerine ortaklığı bitirmeleri için 30 gün süre verdi.

American ve JetBlue, 2020'de "Northeast Alliance" ortaklığını kurarak New York bölgesindeki 3 havalimanı ile Boston'da birlikte çalışmak için anlaşmıştı.

Adalet Bakanlığı 2021'de rekabete zarar vereceği ve uçak bileti fiyatlarını artıracağı gerekçesiyle ortaklığı bozmaya yönelik "antitröst" davası açmıştı.